Playoff scudetto, gara decisiva per il Bisceglie Femminile

Giornata campale per il Bisceglie Femminile che oggi pomeriggio, ore 16.30, si gioca gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto in casa della Kick off.

Gara decisiva per le neroazzurre che dopo il 6-1 di gara 1, hanno poi saputo reagire alla grande vincendo la seconda partita 3-1 ed allungando la serie. “Abbiamo dimostrato di avere cuore e carattere – dichiara il tecnico Nico Ventura – tanti gli alti e bassi in questa stagione, ma ci sarebbe una lista infinita di attenuanti che non sono abituato a tirar fuori. In gara 1 abbiamo fatto meglio di quanto abbia detto il risultato finale. In gara 2 invece abbiamo fatto una grossissima partita, su un campo grande come il nostro che ha messo le nostre avversarie in difficoltà”. Il pronostico dice ancora Kick Off, ma mai dare per battuta la compagine biscegliese, “Questa è una squadra che ha tante risorse, che deve avere fiducia in quello che fa e quando queste cose accadono – continua il tecnico neroazzurro – diventa complicato batterci. Non siamo una squadra pronta per vincere il campionato, ma possiamo dare fastidio a chiunque, come dimostrato anche in stagione regolare. Adesso arriva gara 3 e quello che verrà sarà tutto guadagnato per noi”.

Bisceglie Femminile che per accedere alla semifinale dovrà vincere il match, in caso di pareggio sarà la Kick Off a passare il turno. Diretta streaming a cura di PMGSport Futsal a partire dalle 16.25 e visibile anche sulla pagina Facebook: Bisceglie Femminile.