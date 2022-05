Playoff II turno, la Diaz in casa del Canosa per provare l’impresa

Tutto pronto in casa Diaz in vista della trasferta in quel di Canosa per disputare il II turno dei playoff di Serie B domani, 21 maggio ore 16.

L’entusiasmo non manca in casa biancorossa e la vittoria di Torremaggiore ha aumentato la convinzione nei propri mezzi di un gruppo che sa unire qualità ed esperienza, “Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra – dichiara capitan Angelo Cassanelli – consapevole che avremmo portato a casa la vittoria. Da rivedere sicuramente le troppe disattenzioni e leggerezze che abbiamo avuto in vari tratti della gara che potevano permettere al Torremaggiore di rientrare in partita, ma anche quelle in cui non siamo stati capaci di chiudere il match”. Su cosa può fare la differenza contro la compagine di Lodispoto, Cassanelli non fa giri di parole, “Arrivati a questo punto della stagione tutti i gli aspetti sono fondamentali, dalla concentrazione all’aspetto fisico e soprattutto alla voglia che ognuno di noi ha di non accontentarsi e di provare ad andare sempre oltre”.

Di fronte un Canosa che ha terminato in seconda posizione il girone G e che nel turno precedente ha superato 5-3 il Dream Team Palo del Colle. I favori del pronostico sono dalla parte rossoblù, ma la Diaz non parte di certo dimessa, “Loro sono una grande squadra e l’hanno dimostrato in campionato. Mi aspetto una battaglia sportiva in campo e chi avrà più cattiveria, voglia e soprattutto testa avrà la meglio. Noi faremo la nostra partita – conclude Cassanelli – con la consapevolezza che possiamo passare il turno, dobbiamo fare solo quello che il mister ci dice e con molti sforzi andremo a avanti”. L’incontro sarà arbitrato da Antonio Nappi di Ercolano e Raffaele Buonocore di Castellmmare di Stabia. Cronometrista: Manuel Terracciani di Napoli.