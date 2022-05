Playoff, i Lions si giocano in casa il passaggio del turno contro Senigallia

Oggi al Paladolmen, ci si giocherà il passaggio alle semifinali in occasione di gara 5, che vede contendersi i Lions Bisceglie e Senigallia.

La serie è in perfetto equilibrio sul 2-2 e stasera c’è l’ultima chiamata disponibile per staccare il pass e proseguire nella stagione. Chi perde, torna a casa; mai come stavolta l’approccio al match e il supporto del pubblico giocheranno un ruolo chiave. Non sarà facile piegare la resistenza della compagine marchigiana, ferita nell’orgoglio dal pesantissimo -44 rimediato domenica e decisa a dare tutto, per giocarsi fino in fondo le sue legittime opportunità di successo. Ogni dettaglio tattico può cambiare le sorti della stagione.

La palla a due del match è fissata per oggi alle ore 20.30. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. Dirigono Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Marcello Martinelli di Brescia.