Playoff: gara secca al “Ventura” per il Bisceglie che riceve il Corato

Un match da dentro o fuori con l’auspicio e l’obiettivo di lottare fino alla fine per un posto in Serie D. Inizia domani pomeriggio, domenica 30 aprile, alle ore 16.30 l’avventura nei playoff di Eccellenza del Bisceglie Calcio che al “Ventura” riceve il Corato nella sfida secca valevole come semifinale del tabellone del girone A.

Novanta o centoventi minuti decisivi per i nerazzurri di mister Passiatore, i quali hanno due risultati su a tre a disposizione per strappare il pass per la finale del proprio raggruppamento prevista in casa del Manfredonia domenica 7 maggio. Di Rito e compagni, dunque, possono contare sul vantaggio del fattore campo e della possibilità di pareggiare al termine degli eventuali tempi supplementari in virtù del miglior piazzamento conquistato al termine della stagione regolare nella quale il Bisceglie ha conquistato 59 punti giungendo secondo e con un vantaggio di cinque lunghezze sugli ospiti che hanno concluso terzi dopo un campionato disputato davvero su alti livelli. La compagine neroverde, infatti, non era di certo annoverata tra le potenziali favorite ad inizio stagione ma mostrando un ottimo impianto di gioco e interessanti individualità ha saputo conquistare con pieno merito un posto negli spareggi promozione. Quello che andrà in scena sarà addirittura il quinto confronto stagionale tra Bisceglie e Corato il cui comun denominatore nelle precedenti partite disputate è stato certamente l’equilibrio. I primi due incontri si sono tenuti all’alba della stagione, lo scorso settembre, nel primo turno della Coppa Italia di categoria dove alla vittoria per 2-0 conquistata dai nerazzurri nel match d’andata risposero i neroverdi con il medesimo punteggio nella gara di ritorno al termine della quale soltanto i calci di rigore premiarono i biscegliesi al turno successivo. Lo stesso equilibrio ha successivamente contraddistinto i due incontri disputatisi in campionato nei quali le due squadre furono incapaci di superarsi impattando prima per 0-0 a Corato, alla decima giornata, e per 1-1 nel ventitreesimo turno al “Ventura” in virtù delle reti messe a segno da Di Rito in avvio di gara e da Diomande nei minuti finali. Si prospetta pertanto un incontro davvero tirato nel quale qualsiasi errore potrebbe spostare l’equilibrio a favore di una delle due compagini che hanno preparato al meglio in settimana l’impegno e che possono contare sulla grande vena realizzativa mostrata dai rispettivi bomber, Di Rito da una parte e Suriano dall’altra, capaci di siglare 15 gol a testa nel corso del torneo e sui quali i due tecnici contano per strappare il passaggio del turno e regalarsi la finale del girone contro la capolista Manfredonia.

La delicata sfida tra Bisceglie e Corato sarà diretta dall’arbitro Adrian Lupinski di Albano Laziale coadiuvato dagli assistenti Andrea Rizzi di Foggia e Stefano Sibilio di Brindisi. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)