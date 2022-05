Playoff gara 2, Lions Bisceglie a caccia del riscatto contro Senigallia

Questa sera, i Lions Bisceglie hanno l’opportunità di riportare la serie in equilibrio, in occasione di gara 2 contro Senigallia, sul parquet del Paladolmen.

Dopo l’amara sconfitta in gara 1 con il punteggio di 75-72, i biscegliesi potranno nuovamente puntare sul fattore casa per rimettere tutto in discussione, in una serie al meglio delle 5. Fattore determinante per la sfida sarà la condizione fisica (sono passate solo 48 ore dell’ultimo scontro) e la lucidità offensiva. Rotto il ghiaccio con le atmosfere dei playoff, per alcuni giovani giocatori dell’organico biscegliese l’impatto sarà diverso. È arrivato il tempo di trasformare la rabbia per la sconfitta precedente, in energia agonistica sul campo.

La palla a due della partita è prevista per oggi alle ore 20.30. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. Arbitrano Marco Ragionieri di Bologna e Michele Biondi di Trento.