Playoff B1: la Star Volley Bisceglie piega Riccione al tie-break 

La Star Volley Bisceglie conquista una preziosa vittoria al PalaPanunzio nella gara d’andata del primo turno playoff di Serie B1. Le nerofucsia allenate da Emiliano Giandomenico superano Riccione per 3-2 al termine di un match combattuto e spettacolare, mettendo in cassaforte due punti fondamentali in vista della sfida di ritorno in Romagna.

L’avvio delle padrone di casa è stato travolgente: Panucci, Civardi, Torre e Adubea hanno confezionato un parziale micidiale che ha portato le biscegliesi avanti 14-6, costringendo Riccione al time-out. Nulla da fare per le ospiti: il set è scivolato via fino al netto 25-14.

Il secondo parziale ha visto un netto cambio di ritmo. Riccione ha approfittato di qualche errore in battuta delle locali, riuscendo a restare agganciata fino al 18-15, prima di piazzare sei punti consecutivi e chiudere il set 21-25.

Nel terzo, nonostante un inizio sottotono, la Star Volley è riuscita a riorganizzarsi. Grazie ad una brillante Adubea (24 punti a referto) e ad un ace decisivo di Cometti, le biscegliesi hanno ripreso il controllo e si sono imposte 25-23.

Il quarto set è stato il più incerto. Le ragazze di Riccione sono partite meglio, ma Bisceglie ha trovato il pari a quota 8 e mantenuto equilibrio fino al 23-21. Due episodi controversi – una chiamata arbitrale dubbia e un possibile quarto tocco non sanzionato – hanno disorientato le nerofucsia, che hanno poi ceduto 25-27.

Al tie-break, Bisceglie ha mantenuto sangue freddo. Dopo il 9-7 siglato da Civardi, Torre e Cometti hanno fatto la voce grossa, prima del sigillo definitivo firmato dal capitano Panucci sul 15-12.

Ora la squadra pugliese volerà a Riccione con l’obiettivo mercoledì 21 maggio di vincere per accedere al turno successivo. Con un successo, anche per 3-2, le ragazze di coach Giandomenico centrerebbero la qualificazione. (Foto: Cristina Pellegrini)