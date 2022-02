Pirotecnico pari del Bisceglie Femminile e qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia

Il Bisceglie Femminile centra la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia al termine di un pareggio pirotecnico contro la Lazio nel match valevole come recupero dell’undicesima giornata.

Di Chiano recupera in extremis Elpidio, Lazio praticamente al completo. Prima fase dedicata allo studio, poi la gara si stappa con il vantaggio di Bruninha al 9’, pareggiato un minuto e mezzo dopo proprio da Elpidio. Gara intensa con le padrone di casa e menare le danze e passare nuovamente con il talento di Grieco. Giuliano però dimostra di essere pronta per una giornata super con la rete del 2-2. Finale di tempo di marca laziale con Bruninha e Grieco che portano il risultato sul 4-2 al riposo.

La ripresa vede il Bisceglie partire con il turbo: Bruninha fa autogol al 1’40”, ventotto secondi dopo Ion impatta nuovamente per il 4-4. Le emozioni non sono affatto terminate. Oselame viene espulsa per doppia ammonizione, Siclari sfrutta al meglio la superiorità numerica. Pinheiro fa tripletta per il 6-4 che sembra aver chiuso definitivamente i conti. Il Bisceglie Femminile però esce fuori gli attributi e con altre due reti di Roberta Giuliano (tripletta anche per lei) riaggancia il match sul definitivo 6-6 che vale un punto d’oro per le neroazzurre in prospettiva qualificazione matematica alla Final Eight che si disputerà al Palaolmen.

LAZIO-BISCEGLIE FEMMINILE 6-6 (4-2 p.t.)

LAZIO: Mascia, Barca, Beita, Marchese, Grieco, Siclari, Bruninha, Neka, Pinheiro, D’Angelo, Di Marco, Umbro. All. Chilelli



BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Montufo, Ion, Giuliano, Marino, Jimenez, Elpidio, Loth, Soldano, Loconsole, Colamartino. All. Di Chiano



MARCATRICI: 9’19” p.t. Bruninha (L), 10’59” Elpidio (B), 14’19” Grieco (L), 16’28” Giuliano (B), 17’40” Bruninha (L), 19’44” Grieco (L), 1’40” s.t. aut. Pinheiro (B), 2’08” Ion (B), 4’23” Siclari (L), 8’38” Pinheiro (L), 11’47” Giuliano (B), 16’10” Giuliano (B)



AMMONITE: Oselame (B), Neka (L)

ESPULSE: al 4’08” del s.t. Oselame (B) per somma di ammonizioni



ARBITRI: Fabio Maria Malandra (Avezzano), Lorenzo Di Guilmi (Vasto) CRONO: Ivano Pubblico (Roma 1)