Pioggia di medaglie per il Team Bersaglieri alla Coppa Italia AICS di Aversa

Domenica 16 novembre i giovani atleti del Team Bersaglieri hanno brillato al palasport di Aversa, in provincia di Caserta, distinguendosi nella Coppa Italia AICS e nel 17° Memorial Alessandro Iodice. La squadra pugliese torna a casa con un ricco bottino: 7 medaglie d’oro, 1 d’argento e 3 di bronzo.

È stata una gara intensa e altamente competitiva, con i karateka biscegliesi impegnati contro alcuni dei migliori talenti campani. Accompagnati dai tecnici Prof. M° Francesco Simone, M° Donato Cannone e dagli allenatori Laura Dell’Olio e Roberta Adesso, gli atleti hanno dimostrato grande determinazione e ottimo livello tecnico.

A salire sul gradino più alto del podio:

Pietro Di Terlizzi , oro nel kumite -32 kg

, oro nel kumite -32 kg Diletta Minervini , doppio oro nel kata annan e suparimpei

, doppio oro nel kata annan e suparimpei Alessandro Zecchillo , oro nel kumite -32 kg

, oro nel kumite -32 kg Roberto Vista e Davide Scaringi , oro nel kata Shotokan

e , oro nel kata Shotokan Antonio Lomuscio, oro nel kumite e nel kata

La medaglia d’argento è stata conquistata da Eros Junior Di Benedetto, protagonista nel kumite -32 kg.

Sul podio con il bronzo sono saliti:

Sergio Pio Quagliarella , nel kata Shotokan

, nel kata Shotokan Ines Di Benedetto e Giordana Capasso, entrambe nel kumite

Il Team Bersaglieri guarda ora al prossimo appuntamento: domenica 23 novembre sarà a Roma per il Campionato Serie A Junior di Karate, dove gareggerà l’atleta Ettore Capasso, evento che potrà essere seguito in streaming.