Domenica 16 novembre i giovani atleti del Team Bersaglieri hanno brillato al palasport di Aversa, in provincia di Caserta, distinguendosi nella Coppa Italia AICS e nel 17° Memorial Alessandro Iodice. La squadra pugliese torna a casa con un ricco bottino: 7 medaglie d’oro, 1 d’argento e 3 di bronzo.
È stata una gara intensa e altamente competitiva, con i karateka biscegliesi impegnati contro alcuni dei migliori talenti campani. Accompagnati dai tecnici Prof. M° Francesco Simone, M° Donato Cannone e dagli allenatori Laura Dell’Olio e Roberta Adesso, gli atleti hanno dimostrato grande determinazione e ottimo livello tecnico.
A salire sul gradino più alto del podio:
- Pietro Di Terlizzi, oro nel kumite -32 kg
- Diletta Minervini, doppio oro nel kata annan e suparimpei
- Alessandro Zecchillo, oro nel kumite -32 kg
- Roberto Vista e Davide Scaringi, oro nel kata Shotokan
- Antonio Lomuscio, oro nel kumite e nel kata
La medaglia d’argento è stata conquistata da Eros Junior Di Benedetto, protagonista nel kumite -32 kg.
Sul podio con il bronzo sono saliti:
- Sergio Pio Quagliarella, nel kata Shotokan
- Ines Di Benedetto e Giordana Capasso, entrambe nel kumite
Il Team Bersaglieri guarda ora al prossimo appuntamento: domenica 23 novembre sarà a Roma per il Campionato Serie A Junior di Karate, dove gareggerà l’atleta Ettore Capasso, evento che potrà essere seguito in streaming.