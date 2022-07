Pink Padel Day, gran numero di partecipanti e divertimento per la prima edizione

Bilancio ampiamente positivo e aspettative rispettate per il primo Pink Padel Day, manifestazione tenutasi nei giorni scorsi al Padel Sporting Club di Bisceglie. “È stata una full immersion nel mondo del padel dedicata alle donne, principianti e non – dichiarano gli organizzatori – con l’intento di creare una rete che possa continuare a intrecciarsi nel tempo e avvicinare sempre più ragazze ad una delle realtà più in voga degli ultimi anni”.

L’evento sportivo, sviluppatosi in una giornata, ha visto in campo 48 ragazze che si sono cimentate in lezioni con i maestri del club e partite di torneo, suddivise nelle categorie “puppy” e “adult“. Ma non c’è stato solo il campo. Musica con Dj e vocalist hanno fatto da contorno alla manifestazione, che ha previsto anche un angolo food and beverage, fisioterapisti a disposizione, stand espositivi e consulenziali.

Alla kermesse, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco Angelantonio Angarano, hanno presenziato il vicesindaco Angelo Consiglio e il Consigliere Comunale Franco Coppolecchia.

“Avevamo promesso una festa e così è stato”, hanno commentato Valeria Coppolecchia e Silvia Sollecito, le ideatrici della rassegna sportiva. “Il padel è uno sport democratico. Tutti ma proprio tutti possono cimentarsi e divertirsi, ognuno a modo suo. Spesso capita, soprattutto alle donne, che ci si senta isolate e non si sappia con chi giocare, chi contattare. Noi abbiamo un piccolo motto, ovvero ‘nessuno resta senza padel’. Siamo qui per questo, per far sì che tutte possano vivere questa bellissima esperienza. Anche per i nomi delle categorie abbiamo utilizzato il gergo del mondo animale perché termini come ‘principianti’ e ‘professioniste’ non ci piacevano, serviva qualcosa di più dolce e accogliente”.

Le due “Pink Padel Girl” ringraziano la struttura che ha ospitato l’evento, il Padel Sporting Club di Bisceglie che, insieme a tutti i suoi soci e maestri, ha giocato un ruolo fondamentale nella riuscita di questo fantastico evento. Nello specifico si ringraziano Dino Di Reda, Fabio Cascavilla, Claudio Cascavilla, Fabio Salerno, Carlo Salerno.