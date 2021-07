Primo movimento in entrata per Sportilia: torna Arianna Losciale

Prima novità nell’organico della neopromossa in B2 Sportilia Volley Bisceglie, che ha ufficializzato il ritorno in biancazzurro di Arianna Losciale.

Classe 1995, Losciale è reduce da due costruttive stagioni tra le file della FLV Cerignola, compagine di serie B1, con cui ha vissuto altrettante stagioni al vertice (primo posto nella prima stagione prima dello stop causa Covid e sconfitta in finale playoff contro Trecate, nda).

La palleggiatrice biscegliese rientra nel sodalizio che l’ha accolta sin dal settore giovanile, con l’approdo in prima squadra per cui ha gareggiato fino alla stagione sportiva 2018/19.

“Non potrei essere più felice di così – esordisce la 25enne regista – . Tornare a casa, nella società che mi ha cresciuta in tutti i sensi, è quanto di meglio potessi sperare. Ho vissuto un biennio importante a Cerignola, dove sono stata davvero molto bene, una parentesi significativa per il mio percorso sportivo. Ora, però, sono contenta di poter di nuovo indossare la maglia di Sportilia e spero di dare un valido contributo su un palcoscenico inedito anche per me. Non vedo l’ora di iniziare per lavorare sodo ed al contempo divertirmi assieme a compagne vecchie e nuove. L’obiettivo – prosegue Losciale – sarà come sempre quello di dare il massimo in ogni circostanza per raggiungere i propositi che ci stabiliremo in corso d’opera. Essendo una matricola, ritengo che il traguardo minimo di Sportilia debba essere la permanenza, magari da centrare senza eccessivi patemi”.