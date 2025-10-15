Piazza Margherita si colora di nerazzurro con “In campo con i tuoi idoli”

Oggi, 15 ottobre, dalle 18 alle 20, Piazza Margherita si trasformerà in un grande punto d’incontro per tutti i tifosi nerazzurri con l’evento “In campo con i tuoi idoli”, una serata speciale pensata per rafforzare il legame tra Bisceglie Calcio e la comunità cittadina.

L’iniziativa, organizzata in vista del derby fra Bisceglie e Unione Calcio, in programma sabato 18 ottobre alle 19.30, offrirà ai tifosi la possibilità di incontrare da vicino i protagonisti della stagione, condividere momenti di festa e ritirare le tessere degli abbonamenti stagionali.

Durante la serata, spazio anche a musica, animazione e attività ludiche che coinvolgeranno grandi e piccoli in un clima di entusiasmo e partecipazione, insieme ai calciatori e allo staff tecnico nerazzurro.

Bisceglie che ha espresso un ringraziamento al Comune di Bisceglie per la collaborazione e il sostegno nell’organizzazione dell’evento. (credit Emmanuele Mastrodonato)