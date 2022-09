Piarulli secondo volto nuovo in casa Sportilia Volley

Si chiama Miriana Piarulli, secondo nuovo innesto nel roster di Sportilia che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di B2.

Classe 1995, Piarulli è nata e cresciuta pallavolisticamente tra le file della Polis Volley Corato, sua città di nascita e residenza, di cui è stata a lungo capitana senza mai cambiare maglia. Nella stagione 2014/15 l’esordio di Piarulli in serie C, categoria che l’ha vista sempre protagonista ad eccezione dell’esperienza in D nel 2018/19, culminata con la vittoria del campionato. Atleta eclettica, dal 2018 ha abbandonato il ruolo originario di palleggiatrice, peraltro ricoperto per diversi anni, cimentandosi con profitto in qualità di opposto e di laterale. Nel suo gratificante percorso in casa Polis Volley è stata inoltre allenata per un biennio da coach Fabio Addati.

“Sono entusiasta all’idea di iniziare a vivere la mia prima avventura in serie B2 – sottolinea Piarulli – . Ho assunto con grande consapevolezza questa decisione, ritenendola la più giusta. Ritrovare anche alcune mie vecchie compagne ed entrare a far parte di un contesto sportivo molto conosciuto come quello di Sportilia, ha fatto sì che tale scelta fosse più semplice. Dal nuovo campionato mi aspetto una lotta serrata, saremo tutte chiamate a dimostrare sul campo il nostro valore. Mi confronterò con atlete provenienti anche da categorie superiori e questo rappresenta una grande sfida personale per migliorare e per crescere sotto ogni aspetto. Sono da pochi giorni nella famiglia biancazzurra e non potevo auspicare accoglienza migliore sia da parte dello staff tecnico sia da parte delle ragazze, con cui ho instaurato subito un ottimo rapporto. Sono a completa disposizione del tecnico Nuzzi per ricoprire qualsiasi ruolo per il bene della squadra. Infine ci tengo molto a ringraziare la città di Corato che mi ha seguita durante tutti questi anni e la Polis Volley che ha accompagnato la mia crescita sportiva fino a pochi mesi fa”.

Intanto la compagine biancazzurra è alle prese con la terza settimana di lavoro pre-season. Definiti i primi due allenamenti congiunti: venerdì 16 settembre Bellapianta e compagne incroceranno la Primadonna Bari (B2) nel palasport del quartiere San Pio (ore 19.00), mentre giovedì 22 ospiteranno al PalaDolmen il Volley Grotte Castellana di B1, con inizio alle 18.45.