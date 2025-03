Pesante stop per il Don Uva, la Virtus Bisceglie ritrova il sorriso / CLASSIFICA

Pomeriggio in chiaroscuro per le due compagini biscegliesi impegnate nella ventisettesima giornata del girone A di Promozione Pugliese. Il Don Uva subisce una netta sconfitta sul campo del San Severo con il risultato finale di 4-1, la Virtus Bisceglie torna alla vittoria casalinga per 1-0 contro il Capurso.

Continua il periodo a secco di vittorie per il Don Uva Calcio, che esce di scena fortemente ridimensionato nella trasferta di San Severo. Nel primo tempo i padroni di casa partono decisamente meglio con il doppio vantaggio realizzato dal bomber Consolazio, che firma la doppietta personale. I biancogialli dimezzano lo svantaggio al 27′ con Petrignani e riaprono il match. Nel secondo tempo il San Severo dilaga con un’altra doppietta, che stavolta ha per protagonista Carella, autore delle reti che chiudono definitivamente i conti in favore del collettivo di casa. Ora la squadra allenata da mister Muserra resta inchiodata all’ottavo posto a quota 36 punti, in attesa della prossima delicata sfida contro il Santeramo. L’obiettivo playoff si allontana sempre più ed è necessario un importante cambio di passo per ritrovare maggiore continuità di risultati e prestazioni.

Lo scontro diretto tra Virtus Bisceglie e Capurso termina con un incoraggiante successo in favore dei biancazzurri, che conquistano tre punti pesantissimi in ottica salvezza. I padroni di casa si rendono pericolosi nel primo tempo con le occasioni create da Di Franco ed Amorese, che fanno da presagio al vantaggio siglato ad inizio ripresa. Al 47′ il portiere avversario compie un grande intervento sul colpo di testa a botta sicura di Caputo, ma non può nulla sulla ribattuta di Amorese, che realizza la rete del vantaggio. I biscegliesi hanno sfiorato più volte il raddoppio nel finale di gara con Caputo e Trawaly, senza però concretizzare davanti alla porta avversaria. La squadra guidata da mister Di Corato è comunque riuscita ad imporsi in un match dall’elevata posta in palio, mettendo pressione alle squadre rivali nella lotta per non retrocedere. La Virtus ora è chiamata ad un altro snodo decisivo sul campo del Bitritto, con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza diretta, ora distante 6 lunghezze.

