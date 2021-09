Pesante sconfitta casalinga per l’Unione Calcio, pari esterno del Don Uva

Un pareggio ed una sconfitta. Questo è il bilancio delle due biscegliesi, Unione Calcio e Don Uva, scese in campo nel pomeriggio di domenica 12 settembre per l’esordio nei rispettivi campionati di Eccellenza e Promozione.

Prima da dimenticare per gli azzurri guidati da Luca Rumma battuti in casa per 6-1 dal Città di Mola. Gara in salita per Bufi e compagni che si trovano sotto 2-0 al 16′ della prima frazione di gioco in virtù dei sigilli siglati dagli under Raia e Daniele. Nella ripresa i baresi triplicano con Falconieri al 16′. Due minuti dopo Zinetti, direttamente su punizione accorcia le distanze. Il 3-1 dura sino al 23′ quando l’ex Corato Falconieri cala il poker a favore dei ragazzi di Castelletti. Nel finale di tempo arrivano altre due reti ospiti ad opera di Borgeminio.

Pareggio esterno per il Don Uva che impatta per 2-2 sul campo del Capurso. Le reti biancogialle portano la firma di Corrado Uva al 36′ del primo tempo e Mattia Pasculli al 19′ della ripresa.

L’Unione Calcio scenderà in campo giovedì 16 settembre per affrontare il Barletta 1922 nella gara di ritorno del Primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Il Don Uva invece, affronterà nel prossimo turno di campionato, in programma domenica 19 settembre lo Sporting Apricena battuto per 2-0 dal Foggia Incedit.