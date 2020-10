Pesante ko esterno per l’Alpha Pharma Bisceglie in Supercoppa

Pesante ko per l’Alpha Pharma Bisceglie, sconfitta nettamente a Nardò in occasione della terza giornata di Supercoppa, seconda partita ufficiale visto che giovedì 29 i biscegliesi recupereranno la sfida sul parquet di Ruvo.

Gara sempre nelle mani della Frata Nardò con il risultato frutto della grande prestazione degli uomini di coach Quarta. Ben 57 i punti realizzati nella prima parte di gara, a cui fanno da contraltare le 20 palle perse nel corso del match dai biscegliesi. Subito parziale di 13-0 in apertura, ha fatto capire che aria avrebbe tirato oggi a Nardò. Alpha Pharma che ha saputo ricucire solo in parte il gap creatosi. Il vantaggio dei granata assume proporzioni notevoli già nel secondo periodo: +28 il massimo divario a trenta secondi dall’intervallo lungo. Nerazzurri meglio nel terzo quarto senza però andare oltre il passivo di -16. Nel finale le cose non cambiano con una Alpha Pharma che deve sicuramente rivedere qualcosa in settimana in vista del prossimi impegni.

FRATA NARDÒ-ALPHA PHARMA BISCEGLIE 89-62

Frata Nardò: Burini 22, Petrucci 8, Coviello 16, Bartolozzi 7, Dip 6, Bjelic 13, Fontana 11, Cepic 2, Tyrtyshnik, Enihe, Cappelluti, Jankovic. Allenatore: Quarta.

Alpha Pharma Bisceglie: Vitale 5, Sirakov 10, Santucci 7, Caceres 11, Seck 6, Maresca 11, Galantino 7, Molteni 3, Chiriatti 2, Misino. Allenatore Marinelli.

Arbitri: Marzo di Lecce, Rodi di Brindisi.

Parziali: 26-14; 57-31; 70-52.Note: uscito per cinque falli Vitale. Tiri da due: Nardò 26/44, Alpha Pharma Bisceglie 14/31. Tiri da tre: Nardò 8/23, Alpha Pharma Bisceglie 8/31. Tiri liberi: Nardò 13/16, Alpha Pharma Bisceglie 10/13. Rimbalzi: Nardò 43, Alpha Pharma Bisceglie 35. Assists: Nardò 19, Alpha Pharma Bisceglie 13.