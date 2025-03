Pesante ko dell’Atletico Bisceglie nell’andata di Coppa Puglia

Atletico Bisceglie sconfitto 5-1 nell’andata dei quarti di finale di Coppa Puglia di Terza categoria contro la Polisportiva Trani.

Primo tempo sostanzialmente in equilibrio così come la ripresa ma al primo affondo Desimine ha trovato il gol del vantaggio sfiodando il raddoppio con un pallonetto. Al 14’ il fallo in area su Mastrototaro ha portato sul dischetto del rigore Liso ma il suo tiro piazzato e debole è stato respinto da Crisantemo, abile ad opporsi anche sul tap-in di Di Leo deviando in angolo. Dal possibile pareggio al gol del raddoppio tranese di Morea che al 21’ ha sfruttato un’incertezza di Lavacca.

Nel secondo tempo palo dei tranesi e gol di capitan Mattia Leuci che ha realizzato di testa l’1-2 sfruttando un bel cross di Liso. Per Leuci si tratta del primo centro con la maglia dell’Atletico Bisceglie. Dopo appena tre minuti però l’errore difensivo ha portato al gol di Erragh su cross di Morea. Lo stesso numero Morea ha provato a segnare su punizione, riuscendoci al 16’ su rigore. Dopo gli ingressi di Ancler e Kourouma, si sono resi pericolosi Liso e Porro ma senza buona sorte. Dopo la mezz’ora Desimine ha sfruttato un errore a metà campo per involarsi e realizzare il gol dell’1-5. (Foto: Sergio Porcelli)