Il Don Uva Calcio crolla al “Di Liddo” nella sfida d’andata valida per il primo turno di Coppa Italia Promozione contro la Soccer Trani, capace di imporsi con un sonoro 0-6.
A distanza di tre giorni dall’ultimo precedente contro la Soccer Trani, l’esito non cambia ma stavolta il divario è ben più ampio in favore degli ospiti. Il match parte subito in salita per i biancogialli ed infatti dopo appena quattro minuti di gioco i ragazzi allenati da mister Moscelli aprono le marcature con la spizzata di testa vincente di Gernone. All’11’ i padroni di casa si rendono pericolosi con Camporeale, ma l’estremo difensore avversario riesce a chiudere lo specchio della porta salvando la minaccia. Dagli sviluppi di una punizione altra chance da gol per i biscegliesi con il colpo di testa di Di Pinto che termina a lato. Al 24′ la Soccer Trani raddoppia con un’autentica prodezza direttamente da punizione di Faliero, che trafigge l’incolpevole Cassanelli. Un quarto d’ora più tardi i biancazzurri dilagano con il tris che porta la firma di D’Addabbo, abile nell’approfittare dello svarione difensivo di Binetti. Al 44′ la traversa colpita da Di Leo crea un sussulto all’ottima retroguardia tranese.
Nella seconda frazione il passivo diventa ancora più netto e già al 53′ Morra realizza il poker da palla inattiva. Al 67′ timbra il cartellino delle marcature anche Becerri, autore di un’acrobazia da pochi passi che sorprende Cassanelli. Al 71′ ancora Di Leo prova ad accorciare le distanze, ma la sua botta dalla distanza si schianta nuovamente sulla traversa. Infine ad appena tre minuti dal novantesimo arriva la gioia del gol anche per Chiumarulo, che concretizza un contropiede e chiude definitivamente i conti. Adesso la compagine biscegliese guidata da mister Carlucci dovrà digerire al più presto la larga sconfitta, che compromette il discorso qualificazione al prossimo turno di coppa, voltando subito pagina in vista del prossimo impegno in campionato sul campo del San Marco. (Credit foto: Sergio Porcelli)