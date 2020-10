Perla di Pasculli e il Don Uva impatta nel finale a Molfetta

Con lo spunto finale da parte di uno dei suoi giocatori di maggior talento, il Don Uva impatta nella difficile trasferta di Molfetta imponendo l’1-1 al Borgorosso nella seconda giornata del girone A di Promozione.

Gara subito vivace con Sallustio che sfiora il vantaggio per i padroni di casa, a cui replica Pasculli poco dopo. Con il passare dei minuti le azioni latitano, bisogna aspettare il finale di frazione per segnare il tentativo di Binetti che termina alto. Nella ripresa al 53’ Conte ha una ghiotta occasione, ma si fa ipnotizzare dall’estremo di casa Bragaj, azione che prosegue con il determinante salvataggio di Monopoli su tiro a botta sicura di Porcelli. Don Uva che al 76’ rimane in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Angarano per somma di ammonizioni. Neanche il tempo di organizzarsi che l’ex di turno Bruno Sallustio porta il Borgorosso in vantaggio con un diagonale. Don Uva che non molla la presa, trascinato da Pasculli che centra il palo all’84’. Prove generali per il talento biscegliese che al 90’ che recupera palla dalla trequarti, tunnel ai danni di Lopez e azione personale che si conclude con un magnifico pallonetto dal limite dell’area, sfera che accarezza il palo e finisce in rete.

Pareggio prezioso per il Don Uva che porta il secondo punto stagionale e domenica prossima, 18 ottobre ore 15.30, si appresta a ad affrontare al Di Liddo il Canosa.

BORGOROSSO MOLFETTA-DON UVA CALCIO 1-1 (0-0 p.t.)

BORGOROSSO MOLFETTA: Bragaj, Lopez, Monopoli, De Ceglia, Ferrieri, Grosso (Depergola dal 13’ st), De Gennaro, Roselli, Sciancalepore (Uva dal 15’ st), Campanale (Anselmi dal 42’ pt), Sallustio B.

A disposizione: Castagno, Valente, Messina, La Forgia, Bajrami, Depergola, Pedone; Allenatore: D’Ambrosio

DON UVA CALCIO 1971: Mezzina, Angarano, Cardinale, D’Addato (Divella da 1’ st), Carbone, Lops, Porcelli (Padalino dal 28’ st), Addario, Binetti, Pasculli (Mastrofilippo dal 35’ st), Conte (Barbagallo dal 35’ st)

A disposizione: Rana, Cifarati, Pietrantuono, Torchetti, Di Gioia; Allentore: Capurso

Marcatori: Sallustio B. (76’), Pasculli (89’)

Arbitro: Cianci di Bari. Assistenti: Dellaquila di Barletta e Spalierno di Bari