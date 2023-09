Pellegrino trionfa al Challenger di Bad Waltersdorf con un’incredibile rimonta

Clamorosa impresa di Andrea Pellegrino nel Challenger Atp di Bad Waltersdorf (145mila euro di montepremi, terra battuta), in Austria. Al termine di una finale estremamente spettacolare e combattuta durata 2h15’, il 27enne biscegliese ha sconfitto in tre set il padrone di casa Dennis Novak aggiudicandosi il suo terzo titolo Challenger in carriera dopo Roma Garden nel 2021 e Vicenza lo scorso anno.

In svantaggio 6/1, 4/0 e ad un passo dalla resa, l’azzurro è stato protagonista di un’incredibile rimonta: vinto al tie-break il secondo set, Pellegrino ha completato il suo capolavoro aggiudicandosi il terzo e decisivo parziale per 6/3 coronando così una prova superlativa per solidità e determinazione.

Per il biscegliese (che in semifinale aveva sconfitto l’esperto spagnolo Ramos Vinolas, top 100) è il successo più importante in carriera, che gli consente di scalare con autorevolezza il ranking Atp tornando a ridosso della posizione numero 180.

Articolo di Mino Dell’Orco