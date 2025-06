Pedone-Diaz: il matrimonio continua, ai saluti invece altre due figure societarie

Dopo la conferma del tecnico Di Chiano, prende forma il roster della Diaz che sarà ai nastri di partenza del campionato cadetto stagione 2025/2026.

Si tratta del capitano classe ’88 Nico Pedone il quale vestirà biancorosso per la terza stagione consecutiva diventando sempre più un vero e proprio punto di riferimento per il sodalizio del presidente Cortellino. Dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione la volontà è di provare a fare ancora meglio e magari portare a casa un trofeo.

Diaz che nelle scorse ore ha salutato Nicola De Venuto. Dopo quattro stagioni il dirigente ruvese lascia il club biancorosso dopo aver contribuito in maniera importante alla sua crescita. Ai saluti anche Agostino Cangelli che quindi non sarà più il tecnico della compagine della Under 19 nazionale.

Foto: Felice Nichilo