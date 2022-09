Partita la campagna abbonamenti del Bisceglie Calcio, COSTI e DETTAGLI

“Torna a brillare, Vecchia Stella del Sud”. E’ lo slogan che accompagna l’avvio della campagna abbonamenti del Bisceglie Calcio per la stagione sportiva 2022/23.

Ecco, nel dettaglio, costi e condizioni predisposte dalla società nerazzurra, caratterizzate da una forte propensione verso un gradito e solido ritorno allo stadio delle famiglie e delle giovani generazioni.

ABBONAMENTI settore TRIBUNA: costo abbonamento intero 140,00 euro; abbonamento ridotto 80,00 euro (riservato a donne e under 18, nati quindi dopo l’1/1/2004). Ingresso gratuito per under 12 (nati dopo l’1/1/2010) e diversamente abili con invalidità certificata pari o superiore al 75%.

ABBONAMENTI settore GRADINATA: costo abbonamento 75,00 euro. Ingresso gratuito per donne, under 18 (nati dopo l’1/1/2004) e diversamente abili con invalidità certificata pari o superiore al 75%.

L’abbonamento, non rimborsabile, è valido per n. 13 partite casalinghe del campionato di Eccellenza e può essere sottoscritto presso Emporio One (via San Mercuro, 19 – Bisceglie), dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento da oggi fino a domenica 9 ottobre 2022, con decorrenza a partire dal 25/09/22 (data del primo incontro casalingo). Gli abbonamenti sottoscritti dopo tale data non subiranno in alcun modo riduzioni di prezzo.

La data di chiusura della campagna abbonamenti non sarà in alcun modo prorogata dopo il termine prefissato. Le tessere cartacee utili per l’accesso allo stadio, valide come abbonamenti, potrebbero essere consegnate successivamente rispetto alla data di sottoscrizione. L’accesso allo stadio sarà comunque garantito previa disponibilità del documento d’identità.

BIGLIETTI singola partita TRIBUNA: intero 15,00 euro; ridotto 8,00 euro per donne e under 18 (nati dopo l’1/1/2004). Ingresso gratuito per under 12 (nati dopo l’1/1/2010) e diversamente abili con invalidità certificata pari o superiore al 75%.

BIGLIETTI singola partita GRADINATA: 8,00 euro. Ingresso gratuito per donne, under 18 (nati dopo l’1/1/2004) e diversamente abili con invalidità certificata pari o superiore al 75%.