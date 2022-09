Parte la stagione ufficiale dei Lions Bisceglie con l’esordio in Supercoppa

Comincia oggi la stagione dei Lions Bisceglie che questa sera, palla a due ore 20:30, affrontano la matricola Pescara Basket nel primo turno della Supercoppa Old Wild West.

Lo scontro con gli abruzzesi sarà un test indicativo. Filiberto Dri e compagni andranno a caccia di conferme dopo le buone impressioni suscitate nel corso dell’amichevole di San Severo. Pescara ha acquisito in estate i diritti di Torrenova. La dirigenza ha affidato la conduzione tecnica a Stefano Cova, 33 anni, originario di Voghera, ex playmaker che ha scelto di diventare allenatore vivendo esperienze da vice in B a Pavia ed in seguito da head coach all’Olympia Voghera di C Silver.

L’incontro sarà diretto da Marco Palazzo di Campobasso e Federica Servillo di Termoli (Campobasso). Il tavolo degli uffici sarà composto da Isabella Giordano di Bari (segnapunti), Benito Junior Bruno di Foggia (cronometrista) e Roberta Totagiancaspro di Molfetta (addetta ai 24”).

L’accesso alla partita sarà gratuito. Nel corso della serata sarà possibile prenotare l’abbonamento agli incontri casalinghi di regular season della formazione nerazzurra, al costo di 70 euro con forti scontistiche riservate sia ai genitori dei tesserati che ai giovani di età compresa fra i 17 anni (compiuti) e i 21, ai quali saranno destinati gli abbonamenti Family e Young al prezzo di 45 euro.