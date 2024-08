Parte con due sfide complesse il campionato di Eccellenza di Bisceglie ed Unione Calcio

Comincia con due sfide molto impegnative il lungo ed estenuante campionato di Eccellenza di Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie, attese domani pomeriggio dai due match che aprono ufficialmente la stagione 2024/25.

Venti squadre al via per trentotto giornate complessive, di cui ben cinque turni infrasettimanali da disputarsi nel corso del torneo, per stabilire la formazione promossa in Serie D e le sei retrocessioni in Promozione. Un campionato molto difficile, con un format quasi inedito (era dalla stagione 2004/05 che l’Eccellenza non prendeva il via con ben venti partecipanti), legato alla decisione da parte del comitato regionale pugliese di tornare a disputare il massimo campionato regionale a girone unico dopo la parentesi dovuta alla pandemia che aveva costretto la divisione del torneo di Eccellenza in due gironi.

Le due compagini biscegliesi si presentano ai nastri di partenza forti delle ottime cose fatte vedere nella scorsa stagione terminata con il Bisceglie grande protagonista e beffato nella propria rincorsa alla promozione in Serie D solamente dal Costa d’Amalfi ai tempi supplementari della finale dei playoff nazionali; e l’Unione Calcio Bisceglie bravissima a chiudere al terzo posto il proprio campionato alle spalle solo dei nerazzurri e del Molfetta sfiorando una qualificazione ai playoff che gli azzurri avrebbero ampiamente meritato per quanto fatto vedere nell’arco della stagione.

I favori del pronostico, però, sono tutti dalla parte del Barletta che ha costruito una vera e propria corazzata per ritornare immediatamente in Serie D dopo la clamorosa retrocessione dello scorso maggio. Proprio i biancorossi sono il primo ostacolo per l’Unione Calcio di mister Monopoli in quello che si preannuncia il match di cartello di questa prima giornata, in programma al “Di Liddo” con fischio d’inizio previsto alle ore 16. Subito una sfida di altissimo livello per la formazione biscegliese, desiderosa di disputare, come di consueto, un buon campionato cercando di mettere in difficoltà tutti gli avversari con il consueto mix di nuovi acquisti accanto al gruppo storico di calciatori con il quale l’Unione Calcio si appresta a disputare il decimo campionato di Eccellenza consecutivo.

Alla stessa ora allo stadio “Dimitri” di Manduria prenderà il via il torneo del Bisceglie che, dopo la cocente delusione della scorsa stagione, ha rivoluzionato quasi interamente l’organico con la volontà di recitare nuovamente un ruolo da protagonista. L’avversario di turno, però, è da prendere con le pinze infatti, nonostante il mercato abbia inciso pesantemente anche sull’organico dei tarantini, il Manduria è comunque detentore della Coppa Italia regionale di Eccellenza e reduce da un’ultima stagione disputata su ottimi livelli. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)