Pari Unione, ko Don Uva e Virtus Bisceglie

Un punto in tre gare. È questo il bottino delle partite che hanno visto in campo Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nella giornata di domenica 27 marzo.

Pari interno per i ragazzi di Rumma che impattano per 1-1 contro il San Severo nel terzultimo appuntamento del massimo campionato regionale. Per gli azzurri è andato a segno Amoroso su calcio di rigore al 53′ portandosi così a quota 7 nella classifica marcatori. Unione Calcio si porta a 38 punti in classifica in compagnia del Manfredonia. Nel prossimo turno, in programma domenica 3 aprile, i biscegliesi si recheranno nella tana del Real Siti vittorioso per 2-1 sul Borgorosso Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA PUGLIESE

Cade invece il Don Uva battuto in trasferta per 1-0 dalla vicecapolista Arboris Belli. A decidere la contesa è stata la marcatura di Salvi. I biancogialli rimangono a quota 26 punti in graduatoria e domenica prossima ospiteranno al “Di Liddo” il Lucera Calcio che ha pareggiato per 0-0 contro il Football Acquaviva.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE PUGLIESE

Nuova sconfitta per la Virtus Bisceglie che cede per 2-1 sul campo della Ruvese nell’anticipo della ventiduesima giornata. I ragazzi di Piccarreta sbloccano il risultato con Pisani all’11’ del primo tempo abile a concretizzare un calcio d’angolo battuto da Messina. I padroni di casa dapprima pareggiano i conti con Desimine e, quando mancano 5 minuti al termine, portano a casa l’intera posta in palio con il sigillo di Jallow. Per i virtussini si tratta della quinta sconfitta consecutiva e rimangono a 25 punti. Domenica 3 aprile nuova trasferta contro la Virtus Palese.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Marcello Papagni