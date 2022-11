Bisceglie di misura. Pari per Don Uva e Virtus Bisceglie/RISULTATI E CLASSIFICA

Una vittoria di misura e due pareggi. Sono questi gli esiti degli incontri che hanno visto protagoniste Bisceglie Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che proseguono la loro striscia positiva di risultati nei match disputatosi nel pomeriggio di domenica 27 novembre.

I nerazzurri di Cinque superano per 1-0 un coriaceo Polimnia Calcio nell’undicesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. Decisivo il rigore siglato da De Vivo al 83′. Nerazzurri che raggiungono il Corato in seconda posizione con 24 punti a due lunghezze dalla capolista Manfredonia. Domenica prossimo stracittadina contro l’Unione Calcio. La gara, salvo modifiche, si disputerà al “Gustavo Ventura” con fischio d’inizio alle ore 16.00.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A

I biancogialli pareggiano per 0-0 contro la compagine barese nell’undicesima giornata del campionato di Promozione girone A. Con il punto conquistato, i biscegliesi si portano a quota 15 e, domenica prossima, si recheranno nella tana dell’Atletico Acquaviva sconfitta per 2-0 dalla Virtus Mola.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Secondo risultato utile consecutivo per la Virtus Bisceglie che pareggia per 1-1 contro l’Audace Cagnano nel nono incontro del campionato di Prima Categoria girone A. I padroni di casa sbloccano il risultato al 20′ con Lovaglio artefice di una conclusione, da fuori area precisa e beffarda. Al 75′ i virtussini azzerano lo svantaggio con il rigore siglato da Papagni. Con il punto ottenuto nella trasferta garganica, la Virtus sale a 13 lunghezze in compagnia dello Stornarella Calcio. Domenica 6 novembre, anticipo al “Di Liddo” contro la Gioventù Calcio San Severo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini