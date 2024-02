Pari per Diaz e Futbol Cinco, Nettuno cade ad Altamura / CLASSIFICHE

Due punti, sei gol fatti e dieci subiti. Sono questi i dati delle gare che ha visto protagoniste Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 24 Febbraio.

Pareggio interno per i biancorossi di Di Chiano che impattano per 2-2 con il Castellana nel diciassettesimo incontro del campionato cadetto girone G. Le reti biscegliesi portano la firma di Garcia Rubio artefice di una doppietta. Per gli ospiti invece, gol di Lara Martinez e Achille. Con il punto conquistato, la Diaz sale a quota 39 raggiunta dal Città di Acri che ha battuto per 4-2 il Mirto. Sabato prossimo, 2 marzo, trasferta a Potenza contro il Città di Potenza.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Buon risultato esterno per il Futbol Cinco che pareggia per 3-3 con la vicecapolista Futsal Barletta grazie alla doppietta di De Cillis a cui si aggiunge il sigillo di Sinigaglia. Per i padroni di casa invece, doppietta di Martinez Rallo e gol di Staila. Nerazzurri che si portano a 23 lunghezze e sabato prossimo ospiteranno il Volare Polignano.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Sconfitta per il Nettuno battuto per 5-1 dall’Altamura calcio a 5. Ai biancazzurri non basta l’acuto di Di Clemente. I biscegliesi restano a 9 punti e sabato prossimo affronteranno tra le mura amiche l’Eraclio calcio a 5.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Felice Nichilo