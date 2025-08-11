Partita a reti inviolate quella andata in scena ieri allo stadio “Palmiotta” di Modugno, dove l’Unione Calcio Bisceglie ha affrontato la formazione Primavera del Bari.
Match disputato a ritmi contenuti a causa delle alte temperature mattutine, ma comunque caratterizzato da spunti interessanti da parte degli azzurri, soprattutto per quanto riguarda il livello di affinità con i dettami tattici di mister Rumma.
Tanti i giocatori testati, con ampio spazio concesso anche ai ragazzi under, in particolare nel secondo tempo. Lo staff tecnico ha potuto trarre indicazioni utili da ciascuno di loro, proseguendo così l’avvicinamento al debutto ufficiale previsto per il 31 agosto. (Foto: Marcello Papagni)