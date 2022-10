Pari interno del Don Uva in Promozione, blitz Virtus Bisceglie in Prima Categoria / CLASSIFICHE

Pareggio interno per il Don Uva e vittoria per la Virtus Bisceglie. Sono questi gli esiti delle gare che ha visto protagoniste le due squadre biscegliesi scese in campo nel pomeriggio di domenica 23 ottobre.

I biancogialli impattano per 1-1 contro la Virtus Mola nel sesto turno del campionato di Promozione girone A. Il match è molto equilibrato con le reti che arrivano nella ripresa. Gli ospiti sbloccano il risultato con Colella al 7′ che ribadisce in rete un rimpallo favorevole. I padroni di casa puntano ad azzerare lo svantaggio riuscendoci al 37′ con Preziosa imbeccato da un assist di Conte. Sessanta secondi più tardi Roberto Troilo salva il risultato respingendo in angolo un tiro ravvicinato di Loseto mentre, al 41′ Di Leo sfiora l’eurogol su calcio di punizione da distanza siderale (Colagrande toglie la palla da sotto l’incrocio).L’ottimo punto conquistato e l’egregia prestazione donano fiducia alla squadra del presidente Milone che nel prossimo turno giocherà nuovamente in casa, contro il Real San Giovanni, reduce dalla sconfitta interna con il Levante Azzurro.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Terza vittoria consecutiva per la Virtus Bisceglie che sbanca il domicilio dell’Apricena battendo i padroni di casa per 2-0. Decide ancora l’under Moschetta a segno dopo 8 giri di lancette ben servito da Pellegrini. Nel finale di gara ha saputo colpire in contropiede con un’azione personale di Roberto Pellegrini. Il successo in terra dauna vale il secondo posto in classifica con 9 punti a una sola lunghezza dalla nuova capolista Canusium. Domenica prossima Tommasi e compagni saranno di scena sul campo del Sammarco.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A