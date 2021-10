Pari interno del Bisceglie Calcio contro la Casertana / CLASSIFICA

Secondo pareggio stagionale per il Bisceglie Calcio che oggi pomerggo allo stadio “Città degli Ulivi” di Bitonto, stadio Ventura indisponibile, ha impattato a reti inviolate contro la Casertana nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie D, girone H.

Gara avara di emozioni in avvio con la fase di studio che via via si trasforma in attesa per poi provare a colpire l’avversario nel momento opportuno. Bisogna aspettare il 34’ per segnare sui taccuini il cross teso del nerazzurro Farinola con deviazione da parte di Di Somma che per poco non sorprende l’estremo ospite Trapani con un’autorete. Passano tre minuti e Coletti che da corner imbecca Marino che ad un passo dalla linea di porta non riesce a calciare con potenza, sfera preda di Trapani. Nel finale di frazione grossa occasione per il Bisceglie con Marino che imbecca Lorusso al limite dell’area piccola, ma la sua conclusione è debole.

Nella ripresa il tema tattico non cambia e neanche l’atteggiamento delle due squadre in campo. Bisceglie pericoloso con La Piana che al 69’ ci prova da posizione defilata con un sinistro a giro. Trapani para senza difficoltà. L’undici campano si fa vivo in zona d’attacco poco dopo la mezz’ora con il colpo di testa di Favetta che impatta sulla traversa prima di essere bloccato da Martorel. L’ultimo sussulto lo regala Izco che all’88’ sferra un velenoso diagonale che Trapani devia sulla traversa.

Lo 0-0 finale porta il Bisceglie a quota 5 punti in classifica. Prossimo impegno per i ragazzi di mister Danilo Rufini, quello di domenica 10 ottobre sul campo del Nardò, reduce dalla sconfitta odierna a Gravina (1-0).

(foto: Emmanuele Mastrodonato)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE D