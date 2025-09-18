Si chiude con un pareggio il match tra Corato e Virtus Bisceglie, valevole per l’andata del primo turno di Coppa Italia Promozione.
Una prestazione di personalità quella messa in campo dagli uomini di mister Strippoli che portano a casa il primo risultato positivo in questo avvio di stagione. Al “Coppi” di Ruvo la gara si fa subito in salita per i biscegliesi con Bagnara che dopo 8 minuti porta in vantaggio il Corato. Padroni di casa che premono sull’acceleratore ed al 16’ trovano la via del raddoppio con Petrizzelli. La Virtus ha il merito di non disunirsi ed al 21’ accorcia le distanze con Di Franco che sigla la prima rete stagionale del team e che chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa gli ospiti si dimostrano vogliosi di riagguantare il match riuscendoci al 71’ con Camporeale che realizza la rete del definitivo 2-2.
Gara di ritorno prevista per il prossimo 2 ottobre, mentre la Virtus Bisceglie si reimmerge nelle vicende di campionato ospitando domenica prossima la Virtus Palese. (Credit foto: Cristina Pellegrini)