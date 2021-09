Pari in Coppa per Unione Calcio e Don Uva

Parte con due pareggi la nuova stagione di Unione Calcio Bisceglie e Don Uva, impegnate nelle gare d’andata del primo turno di Coppa Italia.

Per la competizione di Eccellenza, l’Unione Calcio non va oltre l’1-1 al “Di Liddo” contro il Barletta, in un match avvincente che vede gli azzurri sfiorare in più occasioni il vantaggio nella prima frazione.

Il punteggio, però, varia nella ripresa ed a passare sono i barlettani, che sbloccano il match dopo due giri di lancette con Pignataro, lesto a trovare l’angolino basso disegnando una traiettoria imprendibile per Lullo.

Il pari azzurro arriva al 14′, quando Zinetti dalla sinistra apre per Amoroso, tagliando fuori la retroguardia biancorossa ed insaccando alle spalle di Tucci.

In seguito la gara si fa più contratta e con meno spunti, ma nel finale è il Barletta ad accarezzare il blitz, Lullo ed un pizzico di imprecisione evitano guai ai biscegliesi. Match di ritorno in programma giovedì 16 settembre al “San Sabino” di Canosa.

Quattro reti in Promozione, invece, per il Don Uva al Gravina contro la Nuova Spinazzola. Padroni di casa avanti con Ieva, Conte impatta al 43′ dopo una bella azione corale.

Nella ripresa Spinazzola nuovamente in vantaggio al quarto d’ora su un’azione rocambolesca che vede Loconte deviare in rete. Pareggio immediato dei biancogialli ancora con Conte, servito da Uva.

Anche per i ragazzi di Capurso domenica partirà il campionato: in programma la trasferta sul campo di Capurso.