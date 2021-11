Pari Diaz contro il Dream Team Palo, Futbol Cinco e Nettuno ko

Un punto in tre partite, è questo il bilancio delle squadre biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di oggi, sabato 20 novembre.

I biancorossi di mister Danisi danno continuità alla vittoria per 5-1 contro il Futsal Bitonto pareggiando in trasferta per 2-2 sul campo del Dream Team Palo del Colle nell’incontro valevole per la settima giornata del campionato serie B, girone G. Per la Diaz sono andati a segno Antonio Di Benedetto (espulso nella seconda frazione di gioco) su calcio di rigore all’11’ del primo tempo e De Liso, al 4′ della ripresa, lesto ad ad approfittare di un errato disimpegno da parte della retroguardia locale. Per il Dream Team, invece, le reti portano la firma di Contini (espulso anche lui nel corso dell’incontro). I biscegliesi conquistano il primo punto stagionale lontano dal “Paladolmen” e si portano a quota 8 lunghezze. Nel prossimo turno, in programma sabato 20 novembre, la Diaz ospiterà il fanalino di coda Senise.

Cade il Futbol Cinco sconfitto in casa per 10-4 dalla capolista Futsal Noci trascinata dalla tripletta di Ferdinelli, dalle doppiette di Lisi, Bardan e Garcia rimpinguato dal sigillo di Ritorno. Per i padroni di casa le marcature sono state siglate da De Cillis e Sinigaglia con due gol a testa. Il Futbol Cinco rimane a quota 13 punti e scende al quintultimo posto in classifica in compagnia del Volare Polignano. Sabato prossimo, i nerazzurri si recheranno a Brindisi ospiti del Futsal Brindisi che ha impattato per 3-3 contro il Barletta calcio a 5.

Settimo turno di campionato indigesto per il Nettuno battuto in trasferta per 8-4 dal Public Molfetta non riuscendo a riscattare il ko interno maturato in Coppa Puglia contro la Grimal Team. Biancazzurri che rimangono a quota 3 punti in graduatoria e, nel prossimo incontro, ospiteranno al “Centro Sportivo Aurora” l’Audax Rutigliano.

Foto: Felice Nichilo