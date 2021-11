Pari casalingo nel derby con il Real Statte per il Bisceglie Femminile

Pari e patta al PalaDolmen tra Bisceglie Femminile ed Italcave Real Statte in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Neroazzurre che si presentano con il quintetto tipo, tarantine con il talento di Renatinha a guidare un roster esperto e di valore. Ritmi gradevoli sin dalle prime battute con Renatinha ad imperversare da una banda all’altra e Bisceglie attento nello sfruttare gli spazi. Mansueto prova la via del gol, seguita poi da Giuliano poco dopo. Al 4’30” azione dubbia in area, sul contatto Oselame-Renatinha gli arbitri lasciano proseguire tra le proteste della tarantina che si attarda, un fattore che diventerà poi vantaggio con il lancio di Margarito che la trova tutta sola pronta alla deviazione voltante che vale lo 0-1. Al 7’ Marangione mette a lato un diagonale da buona posizione, poco dopo doppia opportunità per Elpidio con il primo tentativo che termina a lato, sul secondo c’è l’ottima risposta di Margarito. Al 9’ Oselame risponde presente sul tentativo di Amanda, al 14’ ci pensa Marino a realizzare l’1-1 su azione nata da schema su calcio di punizione. Ion ha l’opportunità di portare in vantaggio il Bisceglie, ma fallisce una ghiotta occasione, Statte che ripassa in vantaggio con una puntata velenosa dalla destra di Renatinha. Nel finale di tempo Margarito ipnotizza Ion.

Ripresa che si apre con un Bisceglie proteso a cercare il pari, ma il primo pericolo lo crea Renatinha. Poco dopo Valeria coglie il palo. A pochi secondi dal 3’ ci pensa Roberta Giuliano a ribadire in gol un’azione tambureggiante delle biscegliesi. Al PalaDolmen è 2-2 con la quarta rete stagionale della siciliana. Con il passare dei minuti la stanchezza diventa un fattore, Giuliano mette a lato da buona posizione, Mansueto fa lo stesso poco dopo. Tra il 15’ ed il 17’ doppio tentativo a firma Montufo, ma la precisione non è quella giusta. Finale con entrambe le squadre alla ricerca del gol vittoria, più vicina ci va però Renatinha che coglie la traversa al 18’. Primo pari per entrambe le compagini con il Bisceglie che sale a quota 10 punti in classifica.

BISCEGLIE FEMMINILE-ITALCAVE REAL STATTE 2-2 (1-2 p.t.)

BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Ion, Giuliano, Elpidio, Montufo, Marino, Pati, Soldano, Caballero, Pascual, Loconsole. All. Di Chiano



ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Valeria, Violi, Mansueto, Renatinha, Russo, Amanda, Marangione, Discaro, Pedroso, Linzalone. Dir. acc. Maggi



MARCATRICI: 4’59” p.t. Renatinha (S), 14’37” Marino (B), 16’50” Renatinha (S), 2’56” s.t. Giuliano (B)



AMMONITE: Renatinha (S), Ion (B), Mansueto (S), Amanda (S)



ARBITRI: Antonio Marino (Agropoli), Arrigo D’Alessandro (Policoro) CRONO: Giovanni Losacco (Bari)