Pari all’esordio in B2 per lo Sporting Tennis Club Bisceglie, Sasso: “Partiti col piede giusto”

Inizia con un ottimo pareggio il percorso dello Sporting Tennis Club Bisceglie in Serie B2: dopo aver chiuso i match singolari sul 2-2 (con le vittorie di Sasso e Bahamonde), il doppio argentino composto da Florez e Bahamonde ha conquistato il punto decisivo per strappare il pareggio sui campi del Circolo Tennis “M. Longo” di Corsano.

“È un pareggio che, sulla carta, era auspicabile e per il quale probabilmente avremmo firmato alla vigilia – dice capitan Kikko Sasso -. Per come sono andate le cose resta un pizzico di amarezza, soprattutto perché abbiamo avuto il match-point per portare a casa il terzo singolare; la lotteria dei doppi ha poi indirizzato la partita verso il pareggio finale. Strappiamo un pareggio in trasferta, su un campo difficile e contro una squadra tosta: siamo soddisfatti del nostro esordio, siamo partiti col piede giusto.”