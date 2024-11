Paolo De Francesco e la Virtus Bisceglie si separano

Arriva la rescissione consensuale tra la Virtus Bisceglie e mister Paolo De Francesco, che lascia i biancazzurri a pochi giorni dall’atteso derby contro il Don Uva.

L’allenatore era arrivato a stagione iniziata in sostituzione dell’esonerato De Tommaso, dopo aver raccolto importanti esperienze, tra cui la guida dell’Unione Calcio in Eccellenza. Ora saluta i biancazzurri insieme a suo fratello Piero De Francesco, che lo ha affiancato in qualità di assistente. A breve la società comunicherà la nuova guida tecnica, chiamata a riscattare i risultati ottenuti al di sotto delle aspettative e scalare la classifica, che ora vede la Virtus al quindicesimo posto con 11 punti. Il gruppo resta al lavoro in preparazione della sentita sfida contro il Don Uva, che si giocherà domenica alle 14:30 al “Di Liddo”.