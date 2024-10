Paolo De Francesco è il nuovo allenatore della Virtus Bisceglie

La Virtus Bisceglie ha affidato la conduzione della prima squadra a Paolo De Francesco, 50 anni, in sostituzione dell’esonerato De Tommaso.

Ex calciatore, De Francesco ha acquisito diverse esperienze in ambito professionistico alla guida delle compagini Under 17 nazionali di Monopoli e Fidelis Andria mentre a livello senior ha allenato, fra le altre, l’Unione Calcio Bisceglie in Eccellenza e nell’ultima annata ha portato il Bitritto Norba ad una salvezza anticipata subentrando dopo quattro giornate. Suo fratello gemello Piero De Francesco lo affiancherà in qualità di assistente, mentre Raffaele Longo resterà preparatore dei portieri in un’ottica di voluto rafforzamento dello staff tecnico.

Mister De Francesco dirigerà il primo allenamento in programma oggi sul sintetico del “Di Liddo” e sarà in panchina giovedì al “Poli” di Molfetta in occasione della gara d’andata del secondo turno di Coppa Italia con la Soccer Trani (fischio d’inizio ore 15:30)