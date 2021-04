Paola Egonu e Marco Belinelli ospiti del Liceo Leonardo da Vinci

Trasformare un’assemblea d’istituto in una giornata memorabile attraverso l’incontro con due grandi icone dello sport italiano nel mondo. Questo l’obiettivo raggiunto dai ragazzi del Liceo Leonardo da Vinci di Bisceglie che domani mattina, 27 aprile, dalle ore 9 alle ore 11 avranno come ospiti eccezionali della propria assise la pallavolista Paola Egonu, neocampionessa d’Italia con la maglia di Conegliano, e Marco Belinelli, l’unico cestista azzurro in grado di conquistare il campionato NBA.

Un’iniziativa unica, frutto della collaborazione tra l’istituto biscegliese ed il Liceo Euclide di Cagliari che, supportati dall’associazione Assembleiamo.it, hanno deciso di trasformare le rispettive assemblee di istituto, ormai considerate da alcuni studenti come un escamotage per saltare un giorno di scuola, in un’opportunità di crescita personale e di confronto riuscendo a coinvolgere, nonostante il difficile momento vissuto dalle scuole per via della pandemia, due atleti di punta dello sport italiano. I due campioni, che hanno dimostrato entusiasmo nell’accettare la proposta nonostante la stagione sportiva si trovi nella fase più calda, risponderanno alle curiosità e alle domande dei ragazzi ed al termine degli interventi seguirà una discussione moderata direttamente dai rappresentanti degli studenti.

Inoltre sarà possibile, per chiunque fosse interessato, visionare l’evento grazie alla diretta streaming sul canale Youtube, gestito dagli alunni del Liceo Euclide, al seguente link: https://youtu.be/C05Hip8QpBg.