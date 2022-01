Pallavolo, nuova sospensione per i campionati dalla serie B a quelli inferiori

La Federazione Italiana Pallavolo, nella giornata di ieri, ha annunciato una ulteriore sospensione dei campionati di pallavolo maschile e femminile dalla serie B in giù fino al 6 febbraio. Fanno eccezione solo i campionati di serie A.

La causa dello stop momentaneo riguarda l’assenza di sicurezza nel far ripartire i vari campionati, nella speranza che il quadro pandemico possa migliorare nelle prossime settimane.

Star Volley e Sportilia (militanti rispettivamente in serie C e in serie B2 femminile) dovranno quindi fare a meno anche di amichevoli e attività torneistiche. Sarà possibile solo proseguire con gli allenamenti, tenendo conto dei protocolli federali vigenti.