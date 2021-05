Pallavolo, il derby tra Sportilia e Star Volley decisivo in ottica playoff

L’ultima giornata della prima parte di stagione regolare del campionato serie C di pallavolo, girone A, offre sul piatto il derby biscegliese tra Sportilia e Star Volley.

In palio c’è il primato della classifica generale. Attualmente le giocatrici nerofucsia occupano la prima posizione (35 punti); Sportilia insegue con 33 punti. Nella sfida del girone d’andata ad avere la meglio è stata Sportilia Bisceglie, con il punteggio di 3-1, contro una Star Volley Bisceglie che esordiva in maniera assoluta nel campionato. Ester Haliti e compagne sono reduci dalla vittoria contro il fanalino di coda Corato e sono in cerca di una definitiva conferma in vista playoff. Sportilia ha l’opportunità di prendersi la testa della classifica e il primato cittadino.

Il teatro del match sarà il “Paladolmen”, fischio d’inizio fissato oggi alle ore 18.30. La partita sarà visibile sulla pagina Facebook Star Volley Bisceglie. Arbitrano Filomeno e Renna. (Foto: Marcello Papagni)