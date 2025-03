Ottimi risultati per i biscegliesi del team Palomba ai Campionati Italiani Under 20 di lotta libera

Ai Campionati Italiani Under 20 andati in scena ad Ostia lo scorso 22 marzo, ancora una volta il team guidato dal tecnico Giuliano Palomba si è reso protagonista di una soddisfacente prestazione, conseguendo il meritato titolo di Vice Campione d’Italia per il terzo anno consecutivo.

Su un totale di 45 formazioni provenienti dall’intera penisola, il Team Palomba ha confermato la propria posizione di rilievo all’interno del panorama nazionale. Spiccano i risultati raggiunti dai tre lottatori biscegliesi, con la conquista di un argento, un bronzo e un settimo posto. Nella categoria kg 92 Mirko De Nichilo è salito sul podio per la quarta volta consecutiva, nonostante le condizioni fisiche non ideali, arrendendosi soltanto nella finale per l’oro e portando a casa una lodevole medaglia d’argento. Degna di nota anche la prestazione fornita da Dario Troilo nei kg 86, che riesce a salire sul podio ottendendo un importante bronzo. Non va oltre il settimo posto Diego Depalma nella proibitiva categoria dei kg 79.