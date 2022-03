Ostico derby casalingo per Sportilia in B2, Star Volley di scena a Potenza in C

Nuovo sabato di importanza fondamentale per Sportilia Volley e Star Volley, a caccia dei rispettivi obiettivi nei campionati Serie B2 e Serie C di pallavolo. Le due formazioni cittadine, infatti, questo pomeriggio scendono in campo rispettivamente contro Fasano e Potenza con l’auspicio di fare bottino pieno.

Ad aprire le danze saranno le nerofucsia di coach Maggialetti che, alle ore 18, si recano sul campo del fanalino di coda PM Volley Potenza per una sfida dal pronostico decisamente scontato. Le lucane, infatti, non hanno ancora conquistato punti fino a questo momento, ma l’imperativo in casa biscegliese è quello di approcciare la sfida con la massima concentrazione per aggiungere altri tre punti in classifica e proseguire il percorso netto nel campionato di Serie C. Un’altra vittoria porterebbe a dodici la serie di successi consecutivi e avvicinerebbe ancora di più il primo posto aritmetico nel girone, ormai saldissimo nelle mani di Haliti e compagne alle quali manca solo il conforto della matematica.

Sessanta minuti più tardi un incontro dal coefficiente di difficoltà più elevato attende Sportilia, di scena sul parquet amico del PalaDolmen nell’ostico derby contro Volley Fasano. Biancazzurre in grande difficoltà a causa degli infortuni della palleggiatrice Lamanuzzi e dell’opposta Todisco; la buona notizia per coach Nuzzi arriva, però, dal recupero di Carmen Bellapianta, assente nella trasferta di Teramo, che potrà vivere il duello diretto con l’ex di turno Isabel Panza. Il club del presidente Grammatica è consapevole delle numerose insidie che la gara nasconde vista la forza delle avversarie, terze in classifica e in corsa per un posto ai playoff, e il fatto che la Volley Fasano giunge alla partita maggiormente riposata avendo osservato il turno di stop previsto dal calendario lo scorso fine settimana. Al tempo stesso, però, le biscegliesi sanno che il tempo stringe e che le partite per ridurre il gap di sei punti dalla zona salvezza si riducono sempre di più. Nonostante le difficoltà, quindi, l’obiettivo delle biancazzurre è di lottare su ogni pallone per tornare a muovere la classifica. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)