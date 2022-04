Ostacolo Salerno nel recupero infrasettimanale dei Lions Bisceglie

Nuovo impegno infrasettimanale per i Lions Bisceglie che questa sera, ore 20, ospitano al PalaDolmen la compagine di Salerno nel recupero del 24esimo turno del girone D del torneo di Serie B Old Wild West.

L’ultima affermazione casalinga ha portato ottimismo nell’ambiente biscegliese. Salerno rappresenta un ostacolo importante per i neroazzurri determinati a dare il massimo per riprendersi il secondo posto in classifica. Lo staff tecnico ha concesso una pausa al gruppo anche mercoledì mattina, mentre nel pomeriggio i Lions si sono ritrovati sul parquet del PalaDolmen per mettere a punto gli ultimi dettagli. Questa mattina, infine, un’ora di tiro per entrare nel clima partita.

Salerno ha un bilancio di sei successi in undici gare del girone di ritorno. Il top scorer della squadra guidata da coach Di Lorenzo è Niccolò Rinaldi (13.4 punti di media per gara con il 41% da tre), supportato da Marco Mennella (11.8) e da Antongiulio Bonaccorso (10.6 punti e 6.3 rimbalzi). Roster piuttosto lungo, con giocatori del livello di Mennella, Valentini, Marini, la Virtus Arechi punta a una posizione di prestigio nella griglia playoff.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati.

Foto: Cristina Pellegrini