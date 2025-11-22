Ostacolo Futura Teramo per la Star Volley nel settimo turno di Serie B1

Dopo due trasferte vittoriose che hanno fruttato sei punti torna a giocare tra le mura amiche del PalaPalmiotto di Giovinazzo, oggi alle ore 19, la Star Volley che riceve la visita della Futura Teramo nel match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B1.

Obiettivo tre punti per le ragazze di coach Guadalupi che, sempre prive dell’infortunata Bausero, puntano al quinto successo consecutivo per non perdere terreno dalla vetta. La squadra si è allenata con la consueta determinazione in settimana continuando a migliorare l’affiatamento e i meccanismi di gioco per far proprio il confronto con l’ostica formazione abruzzese che arriva in Puglia con l’intenzione di vendere cara la pelle e di mettere in difficoltà le nerofucsia. Teramo approccia la partita con il morale alle stelle essendo reduce da due nette vittorie per 3-0, ottenute negli ultimi due turni prima in trasferta a Pomezia e sabato scorso nel confronto casalingo con Trestina. Un momento positivo che ha consentito alle abruzzesi di rialzarsi in classifica e di issarsi a quota 7 punti dopo un inizio di torneo molto complicato.

Il match tra Star Volley e Futura Teramo sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Marzio Camiscia e Francesco Sacrini. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)