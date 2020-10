Ostacolo Cavese per il Bisceglie Calcio, Bucaro: “Affronteremo una delle migliori squadre del girone”

Torna nuovamente in campo il Bisceglie Calcio, atteso domani, mercoledì 28 ottobre, al “Ventura” contro la Cavese nel recupero del secondo turno del girone C di serie C (fischio d’inizio ore 15).

Nerazzurri che, dopo il pari di esterno al cospetto della Viterbese di mercoledì 21 (1-1), dovranno affrontare la compagine campana reduce da tre stop consecutivi e con un solo punto all’attivo.

Il tecnico stellato, Giovanni Bucaro, però, non usa giri di parole per presentare l’impegno della sua squadra. “La Cavese è una delle migliori compagini del girone e non è assolutamente un avversario in difficoltà – sentenzia -. Per noi è la partita dell’anno, in quanto sarà determinante nel nostro percorso. Affronteremo una squadra con tanta qualità, con una rosa importante e molto ambiziosa. La Cavese ha pagato semplicemente episodi sfavorevoli nelle recenti gare ma, se non giocheremo con spirito di umiltà e sacrifico, per noi sarà molto difficile strappare un risultato utile”.

Assoluta concentrazione, quindi, per Priola e compagni che hanno potuto beneficiare di una settimana di riposo da impegni ufficiali. “Dopo un ciclo di partite a ritmo serrato abbiamo potuto mettere un po’ di benzina nelle gambe e recuperare qualche acciaccato – spiega Bucaro -. I ragazzi sono in fiducia per i risultati ma, al momento, dobbiamo restare umili e non andare oltre l’entusiasmo, come potrebbe suggestionare la classifica. Dovremo crescere di partita in partita e provare a mettere sempre in campo le nostre idee di gioco”.

Bucaro dovrà fare a meno, causa squalifica, di Mario De Marino, mentre ha recuperato appieno Errico Altobello. “L’assenza di De Marino, in quanto under, ci costringerà a fare qualche modifica nell’assetto iniziale – analizza Bucaro -. Cambieremo sicuramente qualcosa, provando a neutralizzare al meglio le qualità dei nostri avversari”.

La gara tra Bisceglie e Cavese, in ottemperanza all’ultimo Decreto ministeriale, si svolgerà a porte chiuse.

La sfida sarà diretta da Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto, affiancato dagli assistenti Giovanni Dell’Orco di Policoro e Federico Votta di Moliterno. Quarto assistente Mattia Ubaldi di Roma 1.

Foto: Emmanuele Mastrodonato