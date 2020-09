Oselame confermata a difesa della porta del Bisceglie Femminile

In attesa di cominciare a lavorare in vista del prossimo campionato di serie A di calcio a 5, il Bisceglie Femminile ufficializza il rinnovo del rapporto con Gabriela Oselame.

Per la brasiliana, classe ’95, si tratterà della terza stagione con la maglia neroazzurra. Una conferma importante, quella della sudamericana che rimane un punto di riferimento del roster guidato da Nico Ventura. “Oselame nel suo ruolo – esordisce il vice presidente Abbattista – è uno dei migliori prospetti a livello nazionale per età e talento. Siamo contenti di poter fare ancora affidamento su Gabriela, da lei e dal nuovo gruppo ci aspettiamo una stagione impegnativa ma nel quale cercheremo di dare il massimo per fare bene”.