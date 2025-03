Operazione riscatto per il Bisceglie, Unione a caccia di punti salvezza

Terzultimo atto di campionato per Bisceglie e Unione che scenderanno in campo domenica 23 Marzo alle ore 15.00, in occasione del trentaseiesimo appuntamento del massimo torneo regionale.

I nerazzurri vanno a caccia del riscatto nel match esterno contro l’ormai retrocesso Ginosa. Il Bisceglie mette nel mirino il diciassettesimo successo nella stagione regolare per riaccendere le speranze playoff con il quinto posto attualmente distante una lunghezza ed il quarto a tre punti. La squadra di casa invece, punta a ripetere il colpo grosso maturato nell’ultimo turno contro il Galatina. All’andata il Bisceglie vinse per 1-0 grazie al gol di Kone al 18′ del primo tempo. La gara in programma al “Teresa Miani” sarà diretta da Luca Albione di Lecce coadiuvato da Carlo Boccuzzi di Bari e Matteo Marcello Minerba di Lecce.

Dopo l’acuto contro il Massafra, l’Unione Calcio cerca punti nel match interno contro il Racale. Una partita che si preannuncia aperta ad ogni risultato visto che gli azzurri puntano ad uscire dalla zona playout mentre, la squadra salentina vuole avvicinarsi al traguardo salvezza. Le due compagini hanno un distacco di 6 punti (52 per il Racale contor i 46 dell’Unione Calcio). All’andata Unione e Racale pareggiarono per 3-3. Dirigerà l’incontro Ivo D’Ambrosia di Brindisi affiancato da Vito Innamorato di Bari e Luca Bernardi di Molfetta.

Foto: Emmanuele Mastrodonato