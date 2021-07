Olimpiadi Tokyo 2020: Elena Di Liddo torna in gara con la staffetta mista mista

Vigilia di una nuova gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per la nuotatrice biscegliese Elena Di Liddo che nella tarda mattinata odierna farà parte del quartetto azzurro della staffetta 4×100 mista mixed.

Dopo aver raggiunto la semifinale nei 100 farfalla, a livello individuale, il talento in forza a Carabinieri e Circolo Canottieri Aniene, prova a raggiungere la finale olimpica nella prova a squadre. Italia che entrerà nella piscina dell’Aquatics Centre di Tokyo nella seconda batteria prevista per le ore 13.21 italiane. Azzurri che gareggeranno in corsia 6 con il quartetto formato da Simone Sabbioni nella frazione a dorso, Nicolò Martinenghi in quella a rana, Elena Di Liddo per la farfalla e Federica Pellegrini per la frazione stile libero.