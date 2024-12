Oggi in campo per il 1° memorial “Tonino De Gennaro”

A pochi mesi dalla prematura scomparsa a 67 anni (13 agosto 2024) dell’indimenticato maestro di Calcio, Antonio De Gennaro, il settore giovanile Unione Calcio Bisceglie – Don Uva 1971 ha organizzato per oggi, 28 dicembre, un quadrangolare riservato a ragazzi della categoria Under 17 che si disputerà sul sintetico del “Di Liddo” dedicato alla memoria di “Tonino”.

Si comincia alle ore 15 con i ragazzi del settore giovanile biscegliese che sfidano i pari età del Team Altamura, mentre alle ore 16 i giovani della Invictus Lam Modugno che se la vedranno con i coetanei dell’Audace Cerignola. A seguire ci saranno la finalina che decreterà il terzo e quarto posto, e alle 18 la finalissima per il primo e secondo posto.

Un occasione per ricordare l’appassionata attività che ha svolto per anni Antonio De Gennaro in particolare in qualità di allenatore nei settori giovanili, dopo la sua carriera di calciatore professionista, dove ha contribuito allo sviluppo di generazioni di talenti del territorio.

La manifestazione gratuita, che si concluderà con le premiazioni alle ore 19, sarà presentata dal giornalista biscegliese Pino Di Bitetto con l’intervento e saluto dei familiari e di quanti con affetto avranno un ricordo dell’indimenticabile “Tonino”.