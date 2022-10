Obiettivo tre punti per Bisceglie ed Unione Calcio nel quinto turno di Eccellenza

Tornare immediatamente al successo per riprendere la marcia che ha caratterizzato l’ottimo avvio di stagione e ritrovare i tre punti per riacquisire autostima e rilanciarsi in classifica. Sono questi i rispettivi obiettivi di Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie alla vigilia del quinto turno del campionato di Eccellenza, in programma domani alle ore 15.30.

I nerazzurri, a quota 10 dopo quattro giornate, si recano in trasferta a San Ferdinando per affrontare l’Orta Nova con la voglia di mantenere il passo della capolista Manfredonia e magari approfittare di una defaillance dei sipontini per riagganciarli in vetta o addirittura superarli. Mister Cinque e i suoi ragazzi hanno sfruttato al meglio la settimana di lavoro per preparare questa gara nella quale servirà mantenere alta la concentrazione per fare bottino pieno. L’Orta Nova, infatti, naviga nella parte alta della classifica avendo conquistato 6 punti ed è reduce dal rotondo successo per 4-0 sulla Vigor Trani.

Impegno casalingo, invece, per l’Unione Calcio, a secco di successi dalla prima giornata. Gli azzurri attendono al “Di Liddo” i foggiani del San Marco per invertire la rotta ed evitare di essere risucchiati nei bassifondi della classifica. Mister Rumma deve rinunciare allo squalificato Stella, espulso domenica scorsa nella sconfitta di San Severo, ma pretende dai suoi la determinazione necessaria per fare una buona partita che ridarebbe morale a tutto il gruppo. L’avversario di giornata, tuttavia, non è dei più semplici poiché il San Marco ha già raccolto 6 punti ed ha mostrato una buona organizzazione in tutte le gare fin qui disputate, soprattutto nello scorso fine settimana quando ha creato non pochi grattacapi alla capolista Manfredonia che è riuscita a spuntarla solo di misura e con grande fatica.

La gara che vede protagonista il Bisceglie Calcio sarà diretta da Stefano Pezzolla di Bari, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Garofalo di Bari e Francesco Gorgoglione di Barletta mentre l’arbitro designato per Unione Calcio-San Marco è Roberto Rago di Moliterno coadiuvato dagli assistenti Niccolò Gugliotta e Alberto Loconte entrambi provenienti da Bari. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913)