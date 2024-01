Nuovo turno casalingo per la Diaz, Cinco e Nettuno in trasferta

Il secondo sabato di Gennaio ha in programma tre gare molto interessanti per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo alle ore 16.00.

I biancorossi di Di Chiano ospiteranno al “Pala Dolmen” il Futsal Noci nella prima giornata di ritorno del campionato cadetto girone G. L’obiettivo dei biscegliesi è quello di consolidare il primato e magari aumentare il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Gli ospiti invece, puntano al riscatto dopo il ko di misura contro il Senise che ha interrotto la striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi e vogliono conquistare punti per risalire posizioni in graduatoria. Statistiche alla mano, si affrontano la miglior difesa ed il terzo reparto arretrato più perforato. La Diaz ha subito sinora 24 gol mentre il Noci 49. All’andata i biscegliesi si imposero per 4-3. Dirigerà l’incontro Maurizio Cipolla di Cosenza coadiuvato da Lucy Molinaro di Lamezia Terme. Davide Valente sarà il cronometrista.

Trasferta a Barletta per il Futbol Cinco ospite del Grimal Team nel sedicesimo turno del massimo torneo regionale. I nerazzurri mettono nel mirino il quarto successo stagionale, il secondo consecutivo, dopo la vittoria per 12-5 sul Cus Foggia. I padroni di casa, al contempo, mirano a dare continuità alla vittoria esterna con il Ruvo e conquistare l’intera posta in palio dinanzi al pubblico amico che manca dalla settima giornata (vittoria per 6-1 sul Cus Bari). Le due compagini sono separate da 10 lunghezze. 19 quelli del Grimal contro i 9 del Cinco. La contesa, in programma al ” Pala Disfida”, sarà diretta da Alessandro Boccuzzi e Francesco Mallardi sempre della sezione di Bari.

Chiude il programma il Nettuno di scena ad Altamura per affrontare la squadra locale della Soccer nella dodicesima nonchè penultima d’andata del campionato serie C2 girone A. I ragazzi di Ventura hanno chiuso il 2023 con il successo per 8-4 sul Santeramo e vogliono iniziare bene la nuova annata. Roberto Ciro Tristano è l’arbitro designato per l’incontro che si giocherà al “Pala Piccinni”.

Foto: Pagina Facebook Diaz